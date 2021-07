Griekse media: volledige vaccinatie nu ook verplicht op deel terrassen

Dat melden meerdere Griekse media. De Grieken hadden eerder deze week al bepaald dat niet-gevaccineerden niet meer plaats mochten nemen in restaurants, cafés, theaters, stadions en bedrijven in de entertainmentsector. Klanten moeten met een app laten zien dat ze zijn ingeënt tegen het coronavirus, klonk het vanuit de regering. Terrasjes bleven echter wél open voor niet-gevaccineerden.

Daar wordt nu korte metten mee gemaakt. Tot in ieder geval maandag 26 juli moet je gevaccineerd zijn of de laatste zes maanden hersteld zijn van corona om plaats te mogen nemen op buitenruimtes van bars en nachtclubs. Bovendien mogen uitgaansgelegenheden op slechts 85 procent van hun capaciteit draaien. Ook moet je zitten en afstand houden. Kinderen mogen alleen mee het terras op of naar binnen, als ze getest zijn. Anderzijds kan je wel gewoon gaan eten en drinken op terrassen bij tavernes en kleine cafeetjes, aldus media uit het land.

Streep door de rekening

Bovendien, zo dreigt de regering, zal er strikter worden gecontroleerd. De overheid probeert zo het hoofd te bieden aan een snel oplopende hoeveelheid coronabesmettingen. Bovendien, vindt men, verdienen mensen die zich netjes aan de regels houden en zich hebben laten prikken, voordelen ten opzichte van mensen die dat niet doen.

Voor Nederlandse vakantiegangers kan het echter een lelijke streep door de rekening zijn. Na het gewijzigde reisadvies voor Portugal en Spanje is Griekenland de populairste bestemming. De vraag is echter voor hoe lang nog. In het ergste geval, zo voorspelde hoogleraar Nikos Tzanakis tegenover CNN, loopt de teller op naar 6.000 besmettingen per dag in Griekeland. Andere wetenschappers houden zelfs rekening met 10.000 dagelijkse gevallen in augustus. De Grieken noteerden donderdag in één dag al bijna 2800 nieuwe gevallen.

Kreta en Athene op rood

De oplopende cijfers brachten het Europese RIVM, het ECDC, er al toe Kreta en de regio rond Athene op rood te zetten. Vaak is dat de voorbode van een negatief reisadvies. Griekse media speculeren al openlijk over eilanden waar lokale lockdowns mogelijk zijn. Zo is op Mykonos het aantal gevallen verdrievoudigd, op Paros is zelfs sprake van een stijging van 700 procent.

De minister van Toerisme, Haris Theocharis, benadrukte tegen het Griekse medium In dat ‘economische’ doelen even op het tweede plan komen. Maar, zo zei hij ook: „Onze verantwoordelijkheid, ten opzichte van ons eigen dagelijks leven, maar ook jegens ons toerisme, is het naleven van de maatregelen. Laten we ons allemaal laten vaccineren, zodat deze golf van de delta-mutatie kan passeren, zonder problemen in ons land te veroorzaken.”

Tot overmaat van ramp voor de vakantiegangers lijkt ook het weer spelbreker te worden. De Grieken kampen nu nog met een hittegolf, maar vanaf zaterdag daalt de temperatuur en staan stormen met onweer en veel regen op het programma.