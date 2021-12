Mogelijk 27 doden door brand in Japans kantoorpand

Buitenland

Brand breekt uit in World Trade Center Hong Kong, meer dan 100 mensen vast op het dak

In Hongkong is een grote brand uitgebroken in het World Trade Center. Honderden mensen zitten vast op het dak van het gebouw met 39 verdiepingen. De brand is in de schakelkamer op de begane grond van het winkelcentrum net na het middaguur zijn uitgebroken.