België adviseert langzamer te rijden en vaker magnetron te gebruiken voor Oekraïne

Naar Nederlands voorbeeld lanceerde België donderdag een campagne om inwoners aan te moedigen zuiniger om te gaan met energie. Enerzijds om de torenhoge energieprijzen te dempen, maar ook om de afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen te verminderen.

Verwarming graadje lager

„Elf miljoen kleine beetjes maken een groot verschil”, luidt de boodschap in de campagne van de Belgische energieminister Tinne Van der Straeten. De bewindsvrouw van Groen, een zusterpartij van GL, geeft allerlei tips om energie te besparen.

Zo adviseert België op de website ikhebimpact.be om de verwarming een graadje lager te zetten en 100 te rijden in plaats van de maximumsnelheid (120). Een andere tip is het gebruik van de magnetron om eten op te warmen. „Die verslindt tot 4 keer minder energie dan inductie of een gasvuur.”

Van der Straeten geeft overigens zelf niet het goede voorbeeld als het gaat om gasafhankelijkheid. De minister wil vijf kernreactoren sluiten en deels vervangen door nieuwe gesubsidieerde gascentrales. Na veel politiek geruzie blijven de twee jongste kernreactoren van België wel langer in bedrijf.