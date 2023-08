Mysterieuze tijdcapsule uit 1829 geopend, maar inhoud ’voldeed niet helemaal aan verwachtingen’

„De inhoud voldoet niet aan de verwachtingen”, aldus Hudson. Hij vermoedt dat er een eeuw geleden vocht is binnengedrongen in de kist, waardoor de inhoud grotendeels is vergaan. „Als er 200 of 150 jaar geleden water ingesijpeld is, gaat alles kapot en blijft er alleen nog stof over.”

De binnenkant van de tijdscapsule. Ⓒ ANP / AFP

Maar de archeoloog van West Point geeft de moed nog niet op. „We willen niet denken dat ze al die moeite hebben gedaan om deze doos in het monument te zetten om er niets in te stoppen”, zei hij tegen de historici, officieren en leerlingen die getuige waren van de opening van de kist. „Dus wat we gaan doen is al het slib verzamelen om te zien of we er resten in kunnen vinden en om vast te stellen wat hier eventueel in zat.”

Ook de kist wordt onderzocht en de historici van de militaire academie - die al sinds 1802 bestaat -zoeken naar een factuur, een aankoopbewijs of enig ander document over de mysterieuze tijdscapsule. „Zo ver terug gaan in de Amerikaanse geschiedenis levert zelden volledige antwoorden op. Maar we blijven zoeken naar aanwijzingen die ons verder kunnen helpen.”