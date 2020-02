Rode Kruis opent gironummer in strijd tegen corona

„De hulp is bedoeld voor landen die al getroffen zijn door het virus maar zeker ook voor andere, kwetsbare landen in Afrika en het Midden-Oosten”, aldus een woordvoerster. Het gaat er ook om een extra vinger aan de pols te houden in landen met een overbelaste gezondheidszorg.„In zoveel mogelijk talen wordt informatie verstrekt over te nemen voorzorgsmaatregelen en hygiëne.”

„Met simpele maatregelen als voorlichting en handen wassen kunnen we al veel effect hebben”, aldus de Nederlander Frido Herinckx, die de wereldwijde hulpverlening van het Rode Kruis coördineert. „Omdat het om een nieuw virus gaat, waar nog niet alles duidelijk over is, ligt de verspreiding van fake news op de loer.”