Twee tegenstanders Loekasjenko 10 dagen cel in

Kolvakova is de voornaamste medewerkster van oppositieleider Svetlana Tichanovskaja en nog werkzaam in Wit-Rusland en Dileuski leidde stakingen in de Minsk Tractor Fabriek.

In dergelijke staatsbedrijven was er vaak tijdens het 26-jarige bewind van Loekasjenko veel steun voor de leider, maar het tij is gekeerd. Dileuski – ook geschreven als Dylevsy – had zijn buik vol van het geweld van het regime.

Tekst loopt verder.

Leiders van de oppositie worden ervan beschuldigd een poging te hebben gedaan op onwettige wijze de macht te grijpen. De meesten zijn gevangengezet of gevlucht. Tichanovskaja is naar Litouwen uitgeweken. Ze betoogt daar vrijwel dagelijks dat de Wit-Russen genoeg van Loekasjenko hebben en dat er nieuwe en eerlijke verkiezingen moeten komen.

Loekasjenko stelt dat hij twee weken geleden de presidentsverkiezingen met 80 procent van de stemmen heeft gewonnen en dat er geen nieuwe verkiezingen nodig zijn. In heel het land blijven talrijke mensen betogen tegen Loekasjenko. Dinsdag wordt er naar verwachting door veel leraren geprotesteerd. Tichanovskja heeft opgeroepen tot een grote manifestatie op dinsdagavond omdat 25 augustus de onafhankelijkheidsdag is.

Viering dinsdagavond

Tichanovskaja heeft op sociale media opgeroepen tot een massale samenkomst dinsdag op het Onafhankelijkheidsplein in Minsk voor de viering van de nationale feestdag. Wit-Rusland werd als gevolg van de ineenstorting van de Sovjet-Unie 25 augustus 1991 onafhankelijk.