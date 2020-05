Meisje uit Nieuw-Vennep belt bijna 20 keer naar 112

Op Facebook schrijft de politie Haarlemmermeer dat het meisje sinds een paar dagen belt. De politie vermoedt dat het meisje een wat ouder mobieltje heeft gevonden. „Helaas is de precieze locatie van het telefoontje niet te achterhalen.”

De politie zegt zich zorgen te maken over het meisje: „Wij willen graag weten of het meisje in goede gezondheid verkeert en tevens willen we de inwoners van de Haarlemmermeer, met name in Nieuw-Vennep, attenderen op het mobiel gebruik van uw kinderen.”