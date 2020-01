Mysterieus longvirus eist tweede leven in China

Ⓒ AFP

WUHAN - In China is een tweede persoon overleden aan de gevolgen van het mysterieuze coronavirus. Dat maakten de autoriteiten vrijdag bekend. De 69-jarige man overleed woensdag in een ziekenhuis in Wuhan, waar ook het eerste slachtoffer overleed. Het coronavirus is verwant aan het virus dat SARS veroorzaakt, een ernstige besmettelijke longontsteking.