Boudewijn haalde mensen uit zee nadat ze van rampschip sprongen: ’Ze waren zwart van roet’

Schipper Boudewijn Stal van de KNRM op Schiermonnikoog voer midden in de nacht naar de Fremantle Highway, het autovrachtschip dat zo’n dertig kilometer boven de kust van Ameland in de brand staat. Vier bemanningsleden namen ze aan boord, waaronder het slachtoffer dat is overleden.

De Fremantle Highway wordt geblust op de Noordzee boven Ameland. Ⓒ ANP