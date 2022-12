Premium Het beste van De Telegraaf

Spanjaarden dromen van De Dikke: ’Meedoen met de loterij is vooral traditie’

Door Hilde Postma

Op deze kleine houten balletjes staan de prijzen, die weer aan lotnummers worden gekoppeld. Ⓒ EPA

MADRID - Urenlang staan Spanjaarden ervoor in de rij: een lot dat is bemachtigd bij dat ene loterijkantoor waarvan ze verwachten dat juist dáár ’El Gordo’ zal vallen. De Dikke zoals de vertaling luidt, is hoe de Spanjaarden de hoofdprijs in de Nationale Kerstloterij noemen.