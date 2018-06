Hotelnachtje ingezet als lokkertje nieuw ambulancepersoneel

Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond (AZRR) is begonnen met de nieuwe wervingsactie. Vier ambulances inclusief een actieve verpleegkundige worden ingezet om ambulanceverpleegkundigen te werven.

Onder de noemer ’Gratis stedentrip met actie’ is de campagne gelanceerd. Belangstellenden kunnen zich opgeven voor een ritje met de ambulance. Een al actieve verpleger vertelt over het werk in deze regio.

Stad beter leren kennen

Als iemand aangenomen wordt, dan krijgt de nieuwe ambulancemedewerker een hotelovernachting in Rotterdam cadeau om de stad nog beter te leren kennen. De actie is bedacht samen met een wervingsbureau dat is ingeschakeld voor de klus.

„Je kunt traditioneel een advertentie plaatsen of het out of the box proberen”, stelt Arie Wijten, directeur AZRR. „We kunnen niet concurreren op arbeidsvoorwaarden want we zijn gebonden aan de cao.”

Niet gepamperd

Hij verzekert dat nieuwe arbeidskrachten niet gepamperd worden in een vijfsterrenhotel. „Dat wordt gewoon een net middenklasse hotel. Wij moeten ook op de centjes letten.”

De ritjes door de stad moeten de sollicitatie ’een beetje spannend maken’. „Het liefst heb ik kant en klare contracten in de ambulance liggen zodat ze per direct kunnen beginnen. Want dat kan echt.”

Zoals in meerdere regio’s kampen de ambulances in het Rijnmondgebied met een fors tekort aan mensen. Vorige zomer had AZRR al een tekort van 35 ambulanceverpleegkundigen. „In totaal hebben we veertien mensen aangenomen, maar er zijn er net zoveel vertrokken”, weet Wijten.

Daarom zet AZRR zwaar in op de regio als trekker voor een functie in het Rijnmondgebied. De hotelovernachting voor wie gaat werken bij AZRR is ook bedoeld om ’beter kennis te maken met onze geweldige regio’.

De afwisseling in het gebied komt door het divers karakter ervan en dat wordt nadrukkelijk benadrukt. Naast de ’wereldstad Rotterdam’ waar de verpleegkundigen ’met de zon op het gezicht bij festivals en evenementen’ staan is er nog de haven, de Maasvlakte en naast de drukke binnenstad is er ook het ’stille platteland’.

AZRR heeft in de regio vier opkomstlocaties: Rotterdam, Barendrecht, Brielle en Dirksland. Van daaruit worden jaarlijks met zeventig ambulances ruim 113.000 ritten verreden, waarvan een dikke vijftigduizend spoed zijn. „Er zijn in ons land 25 ambulanceregio’s en die van ons is vanwege de diversiteit uniek.”