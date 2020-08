’Jihad-muze’ ongrijpbaar

In Zuid-Frankrijk leerde Hayat Boumedienne van haar mentor, de veroordeelde terrorist Djamel Beghal, omgaan met de kruisboog. Ⓒ Foto: twitter

PARIJS - Hayat Boumedienne bewees dat vrouwen in het kalifaat minstens net zo gevaarlijk zijn als mannen. De Franse jihadiste bereidde samen met haar partner de aanslag op een Joodse supermarkt en een politieagente in Parijs voor, en verdween vlak voor de uitvoering naar Syrië. Ze wordt komende week bij verstek berecht tijdens het mega-proces over de aanslagen van januari 2015, dat komende week van start gaat.