Na negen jaar aanhouding in cold case ’WK-moord’

De politie geeft de credits aan het Cold Case Team dat nieuwe informatie ’in kaart wist te brengen’. De 25-jarige Houtveen bekeek de WK-finale van 2010 op een groot scherm in het centrum van Nieuwegein. Kort na de verloren wedstrijd raakte hij betrokken bij een ruzie op straat in de buurt van winkelcentrum Cityplaza. Bij een vechtpartij werd Houtveen in het hart gestoken.

De politie is er altijd vanuit gegaan dat de dader uit die groep afkomstig was en dat Richard zo een willekeurig slachtoffer werd in een conflict tussen twee vriendengroepen. ’Nieuwe aanwijzingen’ schetsten later echter een ander beeld, stelde de politie afgelopen zomer nog. Namelijk dat het incident losstaat van de straatruzie en dat de dader het heel gericht gemunt had op Richard. Het was reden voor de politie om het onderzoek te heropenen.

Sporen

Afgelopen jaar is op meerdere plekken in Nieuwegein naar nieuwe sporen en het mogelijke moordwapen gezocht. De aangehouden verdachte werd vrij snel na de dood van Houtveen ook al aangehouden. Destijds moest de politie hem wegens gebrek aan bewijs weer laten gaan. Hij wordt op dit moment verdacht van betrokkenheid bij de dood van Houtveen.

Vastgelopen

Onderzoek liep vast en de zaak kwam op de plank te liggen. In 2012 is de zaak overgedragen aan het Cold Case Team. Sinds 2017 is in stilte aan het onderzoek gewerkt. „Het dossier kon in die jaren verder worden aangevuld met nieuwe informatie en nieuwe getuigen”, laat het rechercheteam weten.

Het Cold Case Team is blij met de ontwikkelingen in de zaak: „We hebben nauw contact onderhouden met de familie. Voor hen is het altijd onverteerbaar geweest dat er niemand veroordeeld is voor de dood van Richard. We hopen dat voor hen aan die onzekerheid nu eindelijk een einde gaat komen.”