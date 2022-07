Hoger beroep Bouterse voor rol bij Decembermoorden

De Surinaamse krijgsraad veroordeelde Bouterse eind 2019 bij verstek tot twintig jaar cel. Hij verscheen nooit op zittingen. Vrijwel direct na zijn veroordeling kondigde Bouterse al aan in hoger beroep te gaan. De zaak zal worden behandeld door drie rechters. Dit zijn andere rechters dan die het vonnis vaststelden.

De zaak draait om de dood van vijftien politieke tegenstanders van Bouterse. Zij werden op 8 december 1982 vermoord in fort Zeelandia in Paramaribo. Bouterse is de hoofdverdachte. Hij was op het moment van de moorden de leider van het toenmalige militaire bewind in Suriname.