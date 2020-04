LIVE | Trump haalt uit naar WHO: ’Ze hebben het verpest’

Eerdere ontwikkelingen rondom het coronavirus leest u terug in het liveblog van maandag 6 april.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft de bestrijding van het coronavirus volgens de Amerikaanse president Donald Trump "grondig verpest" door zijn oren te laten hangen naar China. Trump luchtte dinsdag weer eens zijn hart op Twitter.

"Om een of andere reden, hoewel grotendeels gesponsord door de VS, doch zeer China-gericht. Daar gaan we eens goed naar kijken", aldus Trump. Volgens de president was het maar goed dat hij een advies om de grenzen voor China open te houden in de wind sloeg. "Waarom gaven zij ons een dergelijke rammelende aanbeveling?"

De VS zijn inmiddels het land met de meeste vastgestelde besmettingen.

Stand in het buitenland:

De Amerikaanse staat New York had de afgelopen 24 uur met 731 nieuwe sterfgevallen het hoogste aantal tot nu toe sinds het begin van de uitbraak van het coronavirus daar.

Ruim 600 nieuwe coronadoden in Italië

Dodental in Engeland stijgt met 786, het hoogste aantal tot nu toe

Duitse artsen gaan anti-ebola middel inzetten tegen corona

Noorwegen versoepelt lockdown geleidelijk vanaf 20 april

Israël verplicht dragen mondkapjes

Zwarte Amerikanen relatief vaak slachtoffer van het coronavirus

Europese Unie komt met 15 miljard voor de strijd tegen het coronavirus

Meer Duitse controles langs Nederlandse grens met Pasen

Finland gaat willekeurig burgers testen op antistiffen

Coronavirus leeft zeven dagen op mondkapje

Vietnam doneert 500.000 mondkapjes aan Europese landen

Japanse artsen in opleiding testen positief op corona na feest

Parijzenaren mogen tussen 10.00 en 19.00 uur niet meer op straat sporten

’Masker 19’ is Vlaamse oplossing tegen geweld

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) roept landen op maatregelen tegen het coronavirus niet te snel te versoepelen.

Gezondheidsminister David Clark van Nieuw-Zeeland lapte coronamaatregelen aan de laars en ging met het gezin naar het strand. Hij is daarvoor bestraft door premier Jacinda Ardern

Noorwegen en Roemenië sturen medische teams naar Italië

De Britse minister voor Kabinetszaken Michael Gove gaat in zelfisolatie omdat een familielid van hem symptomen van het coronavirus vertoont

743 Spanjaarden overleden in 24 uur tijd, het aantal vastgestelde besmettingen steeg van 135.032 op maandag naar 140.510 op dinsdag.

Aantal coronadoden in België passeert de 2000

Japanse premier roept noodtoestand uit in Tokio en zes andere delen van het land

Finland voert strengere grenscontroles met Zweden in

’Zieke’ Boris Johnson zorgt nu voor éénheid

Rusland meldt voor het eerst meer dan 1000 nieuwe coronagevallen

Saint John the Divine Kathedraal New York wordt noodziekenhuis voor 200 patiënten

Marineminister VS biedt excuses aan kapitein vliegdekschip aan

Dodental VS door coronavirus stijgt de afgelopen 24 uur met 1150, 30.000 nieuwe besmettingen vastgesteld

Voor het eerst sinds januari geen doden in China door coronavirus

Voorverkiezingen van Amerikaanse staat Wisconsin gaan ondanks coronavirus toch door

