LIVE | Voor het eerst sinds januari geen doden in China door coronavirus

In China is sinds januari voor het eerst niemand overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat heeft de Nationale Gezondheidscommissie dinsdag bekendgemaakt. Wel zijn er de afgelopen 24 uur 32 nieuwe gevallen van besmetting met het longvirus geregistreerd in het land. Alle geïnfecteerden raakten volgens de autoriteiten in het buitenland besmet.

Nog eens 30 Chinezen zijn drager van het virus, maar vertonen geen ziekteverschijnselen. Daarmee komt het totaal van dit soort gevallen uit op 1033. Vorige week begon het land met het bekendmaken van deze besmettingen. Een aantal daarvan is vastgesteld in Wuhan, waar vorig jaar het virus voor het eerst werd ontdekt. De vrees bestaat dat het longvirus daar aan een heropleving begint, reden om weer maatregelen te treffen in deze miljoenstad. In China zijn 81.740 mensen besmet en 3331 inwoners overleden.

