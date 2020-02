Treinenloop weer op gang na dodelijk ongeluk

Het ongeluk gebeurde in Schiedam. Daar kwam een inzittende van een auto om het leven na een botsing met een trein nabij de spoorwegovergang in de buurt van de Kerkweg. Na de aanrijding vloog de auto in brand. De ravage op het spoor was groot.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De ruim 200 passagiers die in de trein zaten zijn opgevangen, meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Bovenleiding

ProRail en aannemer VolkerRail hebben maandagavond en -nacht de bovenleiding bij Woerden gerepareerd. De treinen tussen Utrecht en Den Haag en Rotterdam kunnen daardoor dinsdag weer volgens de dienstregeling rijden.

Bij Woerden ging zondag de bovenleiding kapot en het herstel vergde meer tijd dan verwacht. Daardoor moesten reizigers ook maandag nog rekening houden met veel minder treinverkeer.

Zondag was het treinverkeer flink ontregeld door een combinatie van factoren. Er waren werkzaamheden en er lagen op veel plaatsen omgewaaide bomen op het spoor. Problemen deden zich vooral voor in de Randstad en in het zuiden van het land.