’Gelukkiger van 26 miljoen? Nee, wel zorgelozer’

Jos uit Best heeft net een straatje staatsloten aangeschaft. „Ik was het dus niet gisteravond”, lacht hij. „Maar ik ben blij voor de winnaars.” Ⓒ Foto: De Telegraaf

Best - „Een nieuwe Harley Davidson. En verder zou ik hier nu niet staan”, lacht Klaas terwijl hij de schop nog maar eens de grond in het centrum van het Brabantse Best in steekt. Daar won dinsdagavond een deelnemer aan de Staatsloterij het astronomische bedrag van 26,3 miljoen. Netto.