Dit is de schutter die negen mensen ombracht

Nog eens 26 mensen raakten gewond. De dader is doodgeschoten door de politie.

De 24-jarige dader komt uit het plaatsje Bellbrook aan de rand van Dayton, berichtte de omroep CBS. Op Linkedin omschrijft hij zichzelf als iemand die heel goed met druk om kan gaan. Ook zegt hij heel snel te lezeren en wil het lieft beter presteren dan de rest.

Over zijn motieven is nog niets bekend. De politie heeft huiszoeking gedaan in een woning in Bellbrook om meer te weten te komen. De streek van Dayton en omgeving telt naar schatting 800.000 inwoners en ligt ongeveer 600 kilometer ten westen van de hoofdstad.

Dayton is vooral bekend door het militaire lucht- en ruimtevaartonderzoek en een grote luchtmachtbasis.

De moordpartij van Betts was nog geen twaalf uur later dan de slachting in een Wal Mart supermarkt in Texas waarbij twintig mensen om het leven kwamen.