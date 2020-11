FVD wil bindend referendum over leiderschap Baudet

Dat laat voorzitter Lennart van der Linden weten via een bericht op sociale media. Thierry Baudet heeft nog niet laten weten of hij hierachter staat.

Volgens Van der Linden draait het om een deal. Baudet zou inmiddels zijn bestuursfunctie binnen Forum hebben neergelegd. FvD-leden worden nu zo snel als mogelijk via een ’referendum” geraadpleegd over het lot van Baudet als partijleider. Dat moet worden opgevolgd door een algemene ledenvergadering waarin een nieuw FvD-bestuur wordt gekozen.

Diverse FvD’ers en ex-FvD’ers trekken de handen af van de laatste ontwikkelingen. Vorige week stapten al tal van FvD-kopstukken zoals Theo Hiddema, Annabel Nanninga en Joost Eerdmans uit de partij en splitsten lokale partijleden af. Die exodus heeft doorgezet. Inmiddels is ook de Statenfractie van Utrecht voor zichzelf begonnen.

Hoe de vlag er in de provincie Noord-Brabant bij hangt is onduidelijk. De Statenfractie toonde zich tot dusverre op de hand van Baudet, maar had zondag een zaal gehuurd in het Van der Valk hotel in Vught om een en ander te bespreken. De fractie kwam echter niet opdagen.

Bekijk ook: Waarom nieuwe partijen altijd bonje hebben

Gefluisterd wordt dat het Brabantse Statenlid en tevens senator Loek van Wely wil opstappen. Zijn mede-Statenleden zouden stevig op hem willen inpraten, omdat gevreesd wordt voor de gevolgen van zijn besluit voor de politieke samenwerking in het provinciebestuur van Noord-Brabant. Van Wely zelf wil niet reageren.

Gevoelig

In Brabant hebben VVD, CDA, FvD en een lokale partij de touwtjes van het provinciebestuur in handen. Vooral in het CDA ligt dat gevoelig. Er zijn CDA’ers die de huidige koers met FvD’ers een veel prettigere vinden dan de vorige samenwerking met onder andere D66 en GL. Andere CDA’ers zijn er van meet af aan faliekant tegen geweest.

Een ledenraadpleging over Baudet als partijleider zoals het landelijke FvD-bestuur nu voorstelt is volgens meerdere ingewijden wachten op problemen. Vanwege de vele opzeggingen is de ledenadministratie momenteel namelijk een puinhoop, menen zij. Volgens hen is het wachten op nieuwe problemen.