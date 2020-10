Griekenland neemt paspoorten in van Nederlandse activisten

„We hebben nog steeds niets gehoord waarom de permissie om naar Lesbos te vliegen is ingetrokken. De vliegmaatschappij kon ons wel vertellen dat het een politiek besluit was”, schrijft artiest Tinkebell op Twitter. Tinkebell, het pseudoniem van Katinka Simonse, is een van de meegevlogen activisten. De woordvoerder van de actiegroep bevestigt haar lezing.

Tinkebell schreef dat de politie in Griekenland niet weet waarom het vliegtuig op het laatste moment naar Athene moest uitwijken. „Ze kijken nu of er een andere boot of vlucht geregeld kan worden zodat we alsnog kunnen gaan.” Later twitterde ze: „nu worden we allemaal op covid getest. daarna ’you are free to go’.”

Doel van de actie

Het door de actiegroep We Gaan Ze Halen gecharterde vliegtuig vertrok maandagochtend uit Nederland. Hun doel is om 189 vluchtelingen op te halen uit voormalig kamp Moria. Dat kamp werd enkele weken geleden verwoest door een brand. Nederland besloot vijftig alleenstaande kinderen en vijftig kwetsbare migranten op te vangen. De actiegroep vindt dat te weinig. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) keurde het plan vrijdag af, liet ze in een brief aan de actiegroep weten.

Het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid zegt geen contact te hebben gehad met de Grieken over de vlucht. De strekking van de brief die de staatssecretaris vrijdag aan de actiegroep stuurde, is wel met de Grieken gedeeld. Dat het toestel moest uitwijken naar Athene, is „een zaak van de Grieken”, zegt een woordvoerder van het ministerie.