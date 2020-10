Vliegtuig voor migranten geweigerd door Lesbos, toestel wijkt nu uit

Actiegroep ’We gaan ze halen’ wilde met een gehuurde Boeing 189 een groep migranten uit Griekenland halen. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) had dat plan vrijdag afgekeurd. Desondanks wil de groep de mensen oppikken uit het voormalige kamp Moria, dat werd verwoest door brand.

Het was de bedoeling dat het vliegtuig twee dagen op de luchthaven van Mytilini op Lesbos zou blijven wachten en hoopt dan de migranten mee te nemen naar Nederland. Maar vluchtradargegevens tonen dat het vliegtuig niet op Lesbos, maar in Athene is geland.

Volgens de actiegroep is hen een half uur voor landing gesommeerd om uit te wijken. De gezagvoerder in het vliegtuig heeft daarvoor ’strikte orders’ gekregen. Het zou gaan om veiligheidsredenen. De toestemming om te landen op Lesbos was voor vertrek verleend, maar lijkt nu ingetrokken.

We gaan ze halen zegt het vliegtuig niet te verlaten voordat het op Lesbos is aangekomen.

Ontvangstcomité

Voor vertrek was de groep nog vol goede moed. „Spannend, maar alles verloopt nog volgens planning. Als het goed is wacht ons daar een ontvangstcomité van hulporganisaties en politici”, aldus Johannes van den Akker.

Eerder werd bekend dat de coalitie vijftig alleenstaande kinderen en vijftig kwetsbare migranten op wil vangen. Niet genoeg, zegt ’Wij gaan ze halen’. De actiegroep zegt nog steeds te verwachten dat de staatssecretaris een andere keuze maakt dan die ze tot nu toe heeft gedaan en hoopte dat in de coalitie in die twee dagen overstag zou gaan.

Bussen

De actiegroep stuurde in 2018 al bussen naar Athene met hetzelfde doel om migranten op te halen. De bussen kwamen toen zonder succes en leeg terug. Toenmalig staatssecretaris Harbers (Justitie) waarschuwde voor de poging zelfs voor mensensmokkel.