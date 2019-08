Schietpartij Amsterdam: politie zoekt zwarte VW Golf

De schietpartij vond plaats rond 22.30 uur op de Dickenslaan in Amsterdam-Zuidoost. De schutter is nog steeds voortvluchtig en vluchtte vermoedelijk in een zwarte Volkswagen Golf.

Opvallend genoeg zou een half uur eerder, rond 22.05 uur, op de straat Kelbergen ook een schietpartij hebben plaatsgevonden. De politie onderzoekt nog of dat klopt. Hier zijn geen slachtoffers. Of beide zaken met elkaar te maken hebben, is nog onduidelijk.