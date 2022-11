Minister Helder gaat naar WK-wedstrijd Oranje tegen Qatar

Dat Nederland toch afreist naar het WK in Qatar had de nodige voeten in de aarde. De Tweede Kamer wilde eigenlijk niet dat de regering zou afreizen, maar het kabinet wil de oliestaat niet schofferen. De banden met Qatar zijn van belang voor de levering van gas en het land speelde een belangrijke rol bij de evacuatie van mensen uit Afghanistan vorig jaar.

Uiteindelijk werd besloten om minister Helder die kant op te sturen voor de derde groepswedstrijd, die Nederland tegen Qatar zelf speelt. Als ons land verder komt, reizen premier Mark Rutte of de koning misschien zelf ook nog af, dat ei is nog niet gelegd. „Het is een heel brede afweging geweest en uiteindelijk hebben we deze keuze gemaakt”, zegt Helder daar zelf over. „Het is uiteraard een omstreden WK, dat hebben we allemaal wel in de gaten.”

Toch is de minister voor Sport ’blij dat het Nederlands elftal is geselecteerd voor het WK’. Ze zegt met ’de Qatarese autoriteiten’ te willen spreken en dat er ook ’aandacht zal zijn voor de situatie rond de arbeidsmigranten’. En als Nederland scoort zal ze er ’op gepaste wijze van genieten’.