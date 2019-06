SP haalt trekpop uit omstreden filmpje Hans Brusselmans

De beeltenis van Ruben L. Oppenheimer en Mirjam Vissers (links) is vervangen door een nieuwe versie. Ⓒ SP

DEN HAAG - Omdat de SP er helemaal geen toestemming voor had, heeft de partij besloten een trekpop van cartoonist Ruben L. Oppenheimer uit het veelbesproken filmpje van Herman Brusselmans te verwijderen. De video ’Dit is Hans Brusselmans’ werd gebruikt in de campagne voor de Europese verkiezingen, maar leverde veel kritiek op. De trekpop in het filmpje diende als wc-doortrekker. De clip was bedoeld als aanklacht tegen Brussel en PvdA-topkandidaat Frans Timmermans.