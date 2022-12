Zweten aan het front: Ests bedrijf levert sauna aan Oekraïens leger

Of liever: een mobiel wellness complex. Want het gaat om drie vrachtwagens die, naast de sauna en de benodigde generatoren, ook douches, een ontspanningsruimte en wasmachines bevatten. Volgens ondernemer Siim Nellis, wiens bedrijf Estonian Saunas de mobiele sauna maakte, is die „essentieel voor de moraal en de gezondheid” van de troepen, zo vertelt hij aan de publieke Estse omroep ERR.

Gedurende een week kunnen zo’n 400 militairen gebruik maken van de sauna. Dat worden de vrijwilligers van het Karpatische Sich-bataljon, een eenheid die al sinds 2014 in Oekraïne actief is. Ze hoeven zich niet al teveel zorgen te maken over een aanval op het mobiele wellness complex, want dat zal goed gecamoufleerd worden.

De Oekraïense strijdkrachten zijn enorm blij met de sauna, zo laten ze in een reactie aan ERR weten: „Het is momenteel ijskoud en vies aan het front, dus dit is een geweldig kerstcadeau.”