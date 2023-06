Drama dreunt na binnen gezin vermoorde Gianna (14): ’Wij kunnen dit navertellen, zij niet’

Dat schrijft moeder Natasja in een brief aan De Limburger. Op 20 december wordt het gezin in de eigen woning aan de Koolhofstraat opgeschrikt door de komst van Léon B., die eerst de partner van Natasja in het hoofd schiet en daarna het vuur opent op moeder en dochter.

Die eerste overleeft het incident, het tienermeisje wordt twee keer in het hoofd getroffen en overlijdt. De schutter richt daarna het wapen op zichzelf en haalt opnieuw de trekker over. Hij overlijdt later in het ziekenhuis.

Léon B. is een huisvriend van het gezin, dat hem steevast ’Leo’ noemt. De 39-jarige Heerlenaar heeft tot het moment van de schietpartij al een bewogen leven geleid. Zo is hij in juli 2019 nog in hoger beroep veroordeeld voor brandstichting in zijn eigen huurwoning in de Sint Josephstraat in Hoensbroek.

Tekst gaat verder onder de foto

Bloemen en kaarsen in de Koolhofstraat in Brunssum voor de in december 2022 doodgeschoten Gianna. Ⓒ Bas Quaedvlieg

Bij de politie verklaart hij later dat hij dan al maanden amper iets heeft gegeten en dat zijn ’dieet’ bestaat uit aardappelen en siroop. De brandstichting is zijn schreeuw om hulp. Hij leeft een eenzaam bestaan en kampt met torenhoge schulden.

Vier jaar gevangenisstraf

Hij wordt in deze zaak veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf, waarvan één jaar voorwaardelijk. ’Wanneer er geen interventies vanuit hulpverlening worden ingezet, zal betrokkene vermoedelijk terugvallen in een solitair en vereenzaamd bestaan waarin wanhoop en angst opnieuw de overhand kunnen krijgen’, schrijft een psycholoog voorafgaand aan die veroordeling in een rapportage.

Onduidelijk is of Léon B. na zijn periode in de gevangenis hulp van instanties heeft gekregen en zo ja, of hij die heeft geaccepteerd. In de zomer van 2022 is zijn proeftijd afgelopen. Maanden daarna vindt het drama aan de Koolhofstraat plaats.

De brief van moeder Natasja:

’Zag hem als broer’

„In aanloop naar de mooiste en gezelligste dagen van het jaar, zijn wij in ons eigen huis overvallen door iemand van wie wij dachten dat het onze vriend was. Al 22 jaar kende ik Leo en hij kwam dagelijks bij ons over de vloer. De kinderen waren alles voor hem en ik zag hem als een broer. We stonden altijd voor elkaar klaar.

Geheel onverwacht en zonder, voor ons, duidelijke aanleiding is hij gaan schieten. Mij in mijn arm en borst, mijn partner in zijn hoofd en mijn dochter twee keer in het hoofd. Mijn partner en ik kunnen dit navertellen. Gianna helaas niet.

Ik schrijf dit bericht, omdat het pijn doet om al die reacties en berichten, gebaseerd op aannames, te lezen. Dat het om drugs, geld of affaires zou gaan. Wij willen benadrukken dat dat allemaal niet aan de orde was. Wat de echte reden was, zullen wij helaas nooit kunnen achterhalen. De dader had psychische hulp nodig.

Mijn partner heeft geluk gehad. Voor de artsen is hij een ’wonder’. De kogel in zijn hoofd heeft aanzienlijke schade aangericht, waardoor hij een forse hersenbeschadiging heeft opgelopen. Hierdoor is zijn zicht en spraak aangetast. Daarnaast heeft hij een linkerzijdige verlamming en zal hij de rest van zijn leven afhankelijk zijn van de rolstoel en de zorg.

Wij zullen hier als gezin mee om moeten leren gaan, dit naast het grote verdriet wat we hebben om het verlies van Gianna. Daarom is het voor ons extra pijnlijk om met al die negatieve berichten en vooroordelen te worden geconfronteerd.

Daarnaast wil ik in dit bericht iedereen die de afgelopen maanden voor ons heeft klaargestaan, in de breedste zin van het woord, heel erg bedanken. Ook voor alle donaties die wij mochten ontvangen zijn wij dankbaar. Hiermee hebben wij Gianna het afscheid kunnen geven dat zij verdiende en een ’prachtig’ grafmonument kunnen laten ontwerpen.”