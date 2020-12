Automobilist rijdt in op Black Lives Matter-protest in New York

Ⓒ ANP/ HH

NEW YORK - Een automobilist is vrijdag in New York ingereden op deelnemers aan een Black Lives Matter-demonstratie. Meerdere mensen zijn volgens een politiewoordvoerder gewond geraakt. „Een onbekend aantal aantal mensen is gewond geraakt. Ze zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht.” De verwondingen zouden volgens de politie niet levensbedreigend zijn.