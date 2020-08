Alleen in 1997 was augustus warmer

Na een wisselvallige laatste week van de zomer wordt het weerbeeld de komende dagen rustiger. De wind gaat liggen en ook de kans op buien neemt steeds verder af. De eerste twee dagen van de meteorologische herfst verlopen overwegend droog met stapelwolken en ook is er hier en daar ruimte voor de zon. Waar de wind eerst koele lucht uit het noorden naar onze streken voerde, draait de wind nu richting het zuidwesten en daarmee wordt warmere lucht aangevoerd.

Die laatste week zorgde er ook voor dat augustus 2020 niet de boeken in gaat als de warmste augustusmaand ooit. Die ’eer’ blijft voor 1997, toen het gemiddeld 20,5 graden was. Tot de 22e van de vorige maand lag augustus 2020 op een gemiddelde dat ruim hoger was (22,3 graden), maar de laatste week drukte het gemiddelde naar 20,4 graden. Daarmee gaat ’2020’ een tweede plaats innemen op de ranglijst.

Er werd wel een record geboekt: er waren negen tropische dagen. Dat gebeurde nooit eerder in augustus. Acht dagen achtereen werd het warmer dan 30 graden. Dat gebeurde ook nog nooit eerder in augustus.

Nog een paar weerfeitjes: Er kwamen 17 zomerse dagen met maxima van 25 graden of meer voor. Normaal zijn dit er zeven. Op 26 dagen werd het warmer dan 20 graden, waar 23 warme augustusdagen normaal zijn. De hoogste temperatuur werd deze maand gemeten op 8 augustus met 34,6 graden in De Bilt en in Arcen werd het met 37,0 graden het warmst. In De Bilt is het in augustus slechts twee keer nog warmer geweest. Op 4 augustus 1990 werd het 35,3 graden in op 7 augustus 2003 steeg de temperatuur naar 35,0 graden. Niet alleen overdag was het warm, maar ook ’s nachts. Het kwam tot een recordaantal van drie dagen met tropenminima in De Bilt.

Deze augustusmaand neemt desondanks de vijfde plaats in de lijst met warmste kalendermaanden ooit gemeten in. De top-5 over alle maanden ziet er als volgt uit:

Juli 2006 met 22,3 graden Juli 1994 met 21,4 graden Juli 2018 met 20,7 graden Augustus 1997 met 20,5 graden Augustus 2020 met 20,4 graden

September begint iets koeler dan gebruikelijk in deze maand. Dinsdag en woensdag stijgt de temperatuur in de middag naar 18 tot 21 graden. Daarmee is het iets minder warm dan gebruikelijk in de eerste dagen van september. Normaal is het 20 tot 22 graden. Omdat er maar weinig wind staat is het wel aangenaam buiten, zeker wanneer de zon een tijdje schijnt.

Na woensdag wordt het geleidelijk warmer en vrijdag komen de maxima uit op 21 tot 24 graden.