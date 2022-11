Bejaard jachtvliegtuig ’MiG-killer’ wacht onzeker pensioen

Buitenland

Weer Russische officier dood, twijfels over zelfmoord

Een Russische kolonel, die nauw betrokken was bij de mobilisatie van Russen voor de oorlog in Oekraïne, is dood aangetroffen in Vladivostok. Hoewel kolonel Vadim Boyko door vijf kogels zou zijn getroffen, houden de autoriteiten het vooralsnog op zelfmoord, zo schrijven verschillende Britse media.