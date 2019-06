Neerschieten Amerikaanse drone opent poorten van de hel

Een MQ-4C Triton drone landt weer op een basis in de VS na een vlucht van 11 elf uur. Teheran claimt zo’n toestel te hebben neergehaald dat boven Iraans grondgebied vloog, iets wat de Amerikanen ontkennen. Ⓒ REUTERS

TEHERAN - Met het neerschieten van een Amerikaanse drone is de eerste slag voor het bewind in Teheran. Tegelijkertijd opent het de poorten van de hel want brengt het de zo gevreesde escalatie dichterbij waarbij alle twee de landen een oorlog in gerommeld worden die ze geen van beiden willen.