Minder treinen door vele coronagevallen: ’Kan vervelend uitpakken’

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) meldt aan de Tweede Kamer dat NS hierover een besluit heeft genomen. Zij vreest dat het besluit voor de reizigers „vervelend kan uitpakken”, maar toont begrip voor de ’overmachtsituatie’.

Op maar liefst vijftien trajecten gaan minder vaak treinen rijden. Op het deel van deze trajecten waar nu zes treinen per uur rijden worden dat er vier. Op het deel waar vier treinen per uur rijden worden dat er twee. De NS raadt reizigers nadrukkelijk aan voorafgaand aan de reis de reisplanner te raadplegen.

Spits

Onder andere zullen minder treinen tussen Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag rijden. Later deze maand worden ook minder wagons ingezet tussen Rotterdam en Dordrecht. Ook treinreizen tussen Den Haag en Amersfoort zullen worden geschrapt. Reizigers tussen Haarlem en Alkmaar (in de spits) en Leiden en Houten (ook in de spits) zullen ook minder frequent de trein kunnen pakken en worden geconfronteerd met vollere treinstellen.

Volgens NS is de tijdelijke afschaling noodzakelijk om de reiziger de komende weken een betrouwbare en voorspelbare dienstregeling te kunnen blijven bieden, zo is ze de staatssecretaris medegedeeld. „Zonder afschaling is het risico op het ongecontroleerd uitvallen van treinen en overbelasting van het NS-personeel te groot”, aldus Heijnen.

Versoepelingen

Heijnen geeft aan dat - nu coronamaatregelen worden versoepeld - juist meer mensen met de trein willen rijden. Dat kan knelpunten opleveren, zoals veel vollere treinstellen. Heijnen meldt daarom te hebben aangedrongen op snelle opschaling van de dienstregeling als dat weer voldoende personeel is. „Juist vanwege de planmatige voorbereiding van de dienstregeling en de doorlooptijd van het op- en afschalen daarvan is het van belang dat NS daar tijdig mee begint.”