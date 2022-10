Premium Het beste van De Telegraaf

Polen en Balten medestanders Kiev in strijd tegen Poetin Demonen uit verleden op Oekraïens slagveld: ’Moskou gezamenlijke vijand’

Door Wierd Duk

„Wanneer Polen, Litouwen en Oekraïne zich existentieel bedreigd voelen door Rusland, zullen zij hun onderlinge conflicten opzij zetten en samenwerking zoeken”, zegt Polen-deskundige Arent van Nieukerken. Ⓒ Michel van Bergen

Amsterdam - De oorlog in Oekraïne heeft grote geopolitieke gevolgen. Een daarvan is de groeiende invloed van Polen en de Baltische staten binnen de NAVO en de Europese Unie. Vol overgave steunen deze landen de Oekraïners in hun strijd met Poetin. „Polen, Oekraïne en Litouwen zullen altijd hun onderlinge conflicten opzij zetten als zij door Moskou worden bedreigd.”