Auto met graafmachine rijdt Etos binnen

Het pand waarde drogisterijketen is gevestigd is een rijksmonument, meldt AT5. Door het ongeval ligt ook een deel van de pui in puin.

Het is niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt. Het ongeval gebeurde omstreeks kwart voor acht. De chauffeur van het voertuig raakte door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt en kon niet voorkomen dat hij de etalage van binnenreed.