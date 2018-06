Gronings graf duurste van Nederland

Aanvoerder van de top 10 van goedkoopste gemeenten is het Overijsselse Losser waar de grafkosten op de gemeentelijke grafakker Bookholtlaan 721 euro bedragen. De looptijd is er twintig jaar. Monuta onderzocht 1679 begraafplaatsen in 379 gemeenten.

Volgens Monuta moet de consument steeds meer speur- en rekenwerk verrichten om achter de totaalprijs van een graf te komen. ,,Onderhoudskosten, kosten voor het plaatsen van een grafmonument en administratiekosten worden afwisselend wel of niet in rekening gebracht."

Op de kaart hieronder staan de gemiddelde grafprijzen per provincie. Niet (goed) te zien? Klik dan hier.

Monuta zette ook de gemiddelde grafkosten per provincie op een rij. Drenthe is het voordeligst met 2798 euro op gemeentelijke begraafplaatsen en gemiddeld 2737 euro voor alle begraafplaatsen. Inwoners van Zuid-Holland zijn het duurst uit: gemiddeld 3805 euro voor een gemeentelijk kerkhof en gemiddeld 3717 voor alle dodenakkers.

De uitvaartonderneming wil dat het voor consument eenvoudig en duidelijk wordt welke kosten er op voorhand betaald moeten worden en met welke kosten nabestaanden nog te maken krijgen. Gemeenten zouden met elkaar een uniforme duidelijke werkwijze moeten afstemmen, zodat het voor de consument makkelijker wordt om te vergelijken.

In Nederland kiest ongeveer 40 procent voor een begrafenis en 60 procent voor een crematie die over het algemeen goedkoper is.

Wie de kosten per gemeente wil bekijken kan daarvoor terecht op de website van Monuta.