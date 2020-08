Antihomogeweld in azc: Vrouw overgoten met kokend water

Volgens stichting LGBT Asylum support, die de vrouw bijstaat, was het doelwit van de aanval een vriendin van het slachtoffer. „De aanvaller, eveneens afkomstig uit Nigeria, probeerde het water eigenlijk over de andere lesbische vrouw en haar achttien maanden oude zoontje te gooien”, zegt voorzitter Sandro Kortekaas. „Haar vriendin sprong ertussen om hen te beschermen en heeft nu rechts van haar oksel tot voorbij haar bil grote tweedegraads brandwonden.”

Homoseksualiteit taboe in Nigeria

Kortekaas: „Tijdens het geweldsdelict werd meerdere keren geroepen dat ze ’twee domme lesbiennes’ zijn. Ook riep een man dat homoseksualiteit een taboe is in Nigeria en dreigde hij de benen en armen van het lesbische stel te breken. Nadat de vrouw het water over het slachtoffer gegoten had, zei ze blij te zijn dat ze dit gedaan had.”

Door de verwondingen is de vrouw voor het leven getekend, vertelt Kortekaas aangeslagen. „Daarnaast reken we het Centraal Orgaan opvang asielzoekers zwaar aan dat ze de vrouw niet direct medisch geholpen hebben. De vrouw werd weggestuurd omdat ze op een ander azc woonde.”

Met brandwonden in de trein

„Het Nigeriaanse slachtoffer kon daarna niks anders doen dan ’gewoon’ met de trein naar de andere kant van Nederland, terwijl ze amper kan lopen of zitten”, vertelt de voorzitter. „Het is onvoorstelbaar dat dit kan gebeuren. Hoe kun je een kwetsbare LHBTI-asielzoekster, slachtoffer van een zwaar misdrijf, met eerste- en tweedegraads verbrandingen over de gehele rechterzijde van haar lichaam, een reis laten maken van bijna vijf uur?”

Het COA ontkent dat. „Op de locatie hebben we direct eerste hulp verleent”, weet een woordvoerder. „De vrouw is uit eigen beweging weg gegaan. We nemen deze zaak zeer serieus en zijn bezig met een zorgvuldig onderzoek.”

Pijnstillers

Het slachtoffer probeert intussen te revalideren. „Ze heeft heel veel pijn, pijnstillers waren niet voldoende”, weet Kortekaas. „Nu komt eigenlijk pas het besef van hoe de komende periode eruit gaat zien. Het komt knetterhard aan.” Kortekaas heeft samen met het slachtoffer aangifte gedaan, deze wordt morgen ondertekend.