Basejumper bungelt uren aan rots in Thailand

Thaise reddingswerkers gaven dit beeld van de basejumper vrij. Ⓒ Twitter

BANGKOK - Een Oostenrijker heeft maandag uren aan een rots gehangen in het zuiden van Thailand. Lokale media melden dat de 28-jarige man een basejumper was die van de berg Khao Ok Talu af wilde springen. Hij kon maandagmiddag worden bevrijd.