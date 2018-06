Brief 2 ’Privégegevens op straat via leuter-apps’

Mensen geven zomaar allerlei privé-gegevens bloot via allerlei leuter-apps. Voor een toenemend aantal diensten is een account nodig of DigID-identificatie. Zelfs de uitslag op de Lotto-website vereist ‘registratie’, zodat men u daarna nog intensiever kan lastigvallen met ongevraagde aanbiedingen.

Criminelen gaan veel voorzichtiger om met hun internetsporen, waardoor het moeilijk is hen te achterhalen. Je mag dan ook van iedereen die bezwaar maakt en tegen deze ’sleepwet’ stemt of weigert dna af te staan (Nicky Verstappen) óf boos is dat hun buitenlandse bankrekeningen zijn ontdekt, ook zelf uiterst zorgvuldig omgaan hun privacy.

Overigens is het verplicht afstaan van dna in bepaalde gevallen reeds wettelijk geregeld. Waarom daarvan geen gebruik kan worden gemaakt bij Limburgers die kennelijk iets te vrezen hebben, is een raadsel.

L.J.J. Dorrestijn, Waalwijk

