Hyenapuppy geboren in DierenPark Amersfoort

Het kleintje is het jongere broertje of zusje van de tweeling die 1,5 jaar geleden is geboren in de Amersfoortse dierentuin. „Hyena’s leven in een hechte clan, waarbij de vrouw de baas is”, zegt Willem. „De gezinsuitbreiding zal voor extra dynamiek zorgen in de groep.” Het geslacht van het jong is nog niet bekend.

De nieuwkomer en kersverse moeder Osaghie verblijven nog achter de schermen in hun binnenverblijf. „Het jong kwam zaterdagnacht in een hol buiten ter wereld”, vertelt de hoofdverzorger. „De volgende ochtend kwam de moeder naar het binnenverblijf en daar verblijft het tweetal nu.”

Lekker warm binnen

Voorlopig blijven moeder en jong lekker warm in de kraamkamer, als alles goed blijft gaan is het jong over een paar weken buiten te bewonderen in DierenPark Amersfoort.