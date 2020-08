23 arrestaties in Utrecht Overvecht, ’agenten bekogeld met vuurwerk’

Agenten zijn zaterdagavond onder meer aanwezig rond het Gagelhof, een winkelcentrum in Overvecht. Daar werd de eerste aanhouding verricht. Later vonden nog talloze arrestaties op andere plekken.

De eerste arrestatie in Overvecht, al vroeg in de avond. Ⓒ Michiel van Beers

De jongeren trokken in plukjes van wisselende samenstellingen door de wijk. De ene keer gaat het volgens een politiewoordvoerder om tien, dan weer om vijftig jongeren. Zij gaven geen gehoor aan bevelen van de politie. De mobiele eenheid moest een aantal malen optreden. Kort voor middernacht was het weer rustig in de wijk.

Op de ’dreven’ - zoals de meeste straten in Overvecht heten - waar het onrustig is, geldt een noodbevel van de gemeente ’wegens ernstige verstoringen van de openbare orde’.

Fotograaf Michiel van Beers zag hoe de politie op enig moment werd bekogeld met vuurwerk. „Er waren twee groepen jongeren in de buurt. Eentje was meteen gevlogen, de andere bleef zitten. Toen hebben de agenten die jongens omsingeld, ze een voor een gefouilleerd. Iedereen zonder ID, werd opgepakt”, vertelt Van Beers telefonisch vanuit Overvecht. „De politie wilde even laten zien wie er de baas is.”

’Schilderswijk overtroffen’

Vrijdagavond was het flink raak in de Utrechtse wijk Kanaleneiland, waar onder meer een bushokje volledig in glasscherven werd achtergelaten. Ook een stuk grasveld werd in brand gezet. De politie vaardigde om 01.00 uur een noodbevel uit.

„Ik zag donderdag al een oproep op Snapchat waarin ze zeiden dat ze Den Haag wilden overtreffen. Nou, dat is gelukt. Den Haag is overtroffen”, zei een buurtgenoot tegen De Telegraaf.

De politiewoordvoerder schat in dat het in Overvecht om minder relschoppers gaat dan eerder in Kanaleneiland. „Verder is het wel een kopie van gisteravond. Er is totaal geen reden voor de onrust. Het is pure verveling en het uitlokken van de politie. Kansloos”, aldus de woordvoerder.

Scooter-controle in Den Haag

De politie in Den Haag houdt zaterdagavond en komende nacht in het centrum van de stad en omgeving bromfietscontroles. De politie laat zaterdagavond weten dat ze regelmatig controleert op technische staat, documenten en snelheid. „Kan de bromfiets bijvoorbeeld harder rijden dan toegestaan, dan kan deze in beslag worden genomen of volgt een bekeuring.”

Een woordvoerster van de politie wil er verder niks over kwijt, maar de aankondiging volgt na enkele onrustige nachten in de Schilderswijk. Daar schreeuwen wijkbewoners om maatregelen. De jongeren vervelen zich, waren anders op vakantie geweest, en dagen nu de politie uit, klinkt het.

Burgemeester Jan van Zanen liet donderdag nog weten dat jongeren die in de voorgaande nacht voor de onrust zorgden uit andere delen van de stad kwamen. „Op hun scooters kwamen zij hierheen - kennelijk om rotzooi te trappen”, verklaarde hij.

In de nacht van vrijdag op zaterdag vrijdag werden zes scooters in beslag genomen.