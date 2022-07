Derek Chauvin krijgt nog eens 20 jaar voor dood George Floyd

Chauvin, 46, die blank is, pleitte in december 2021 schuldig aan het schenden van de burgerrechten van Floyd, een 46-jarige zwarte man. Floyds dood leidde destijds tot protesten tegen raciaal onrecht en politiegeweld in de Verenigde Staten, en zelfs ver daarbuiten.

Bekijk ook: Moordenaar George Floyd erkent schuld in nieuwe zaak

„Ik weet echt niet waarom je deed wat je deed”, zei de rechter bij het uitspreken van het vonnis. „Maar om je knie op de nek van iemand anders te leggen totdat deze overleden is, is verkeerd. Je moet zwaar gestraft worden.”

Op een video is te zien hoe Chauvin, die al negentien jaar lang politieagent was in Minneapolis, bijna tien minuten lang op Floyds nek knielde, totdat hij flauwviel en stierf.