Van moord op vrouw verdachte Den D. komt vrij

Den D. wordt ervan verdacht in Thailand zijn vrouw te hebben gedood. De destijds 26-jarige Maleisische vrouw verdween in 2007, een jaar later werd haar lichaam gevonden in een beerput naast het echtelijk huis. Kort na de verdwijning van zijn vrouw vertrok Den D. met hun zoontje naar Nederland.

Eind vorig jaar werd de 46-jarige Den D. gearresteerd en sindsdien zat hij vast. Zijn advocaat verzocht vorige week om zijn vrijlating of in ieder geval schorsing van de voorlopige hechtenis, zodat hij weer voor hun twaalfjarige zoon kan zorgen.