Al ruim 150.000 euro ingezameld voor gezin van verongelukte agent

De man was een van de hondengeleiders bij het korps Haaglanden. Hij laat twee jonge dochtertjes achter, meldt het Noordhollands Dagblad. Zijn politieteam heeft op sociale media een blauw brandend kaarsje gepost met de tekst: „Wij huilen om ons maatje Robin.” Ook diverse andere politieteams laten op deze manier weten diep geraakt te zijn door het drama. „Het was een tragisch ongeval en raakt ons diep. Robin was een jonge collega die midden in het leven stond en plotseling is weggerukt uit zijn gezin. We hopen dat zijn vrouw zal herstellen.”

De Facebookpagina van Politiehonden Noord-Holland meldt dat beide agenten in hun privétijd betrokken raakten bij het ongeluk. „Onze gedachten gaan uit naar de familie, alle collega’s en alle anderen die hen kennen. Wat een nachtmerrie, hier zijn geen woorden voor.”

Een van de hulpverleners staat bij de vrachtwagen die op de verkeerde weghelft terechtkwam. Ⓒ Michel van Bergen

De auto kwam maandagmiddag frontaal in botsing met een vrachtwagen die door nog onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft terecht kwam. De 61-jarige chauffeur van de truck en zijn twee passagiers werden onderzocht door ambulance-personeel. De trucker is, zo laat de politie weten, aangemerkt als verdachte en de zaak is in onderzoek. De politie zoekt getuigen van het ongeluk op de N9.

Hulpactie

Collega’s van Robin en Suus zijn inmiddels de crowdfundingsactie ’In loving memory of Robin’ gestart om het gezin te steunen, waar honderden donaties per uur binnenkomen. ’Wij kunnen altijd alles met elkaar delen en staan altijd voor elkaar klaar. Nog nooit hebben wij in zo’n situatie als deze voor elkaar hoeven klaarstaan. Hier zijn wij niet op voorbereid, hier is niemand op voorbereid’, schrijven drie vriendinnen en tevens collega’s op de crowdfundingspagina aan Suus. ’Jullie mooie meisjes bezegelden jullie liefde. En nu zo plots in één klap is deze toekomst voorbij. We hebben nu geen woorden, we voelen ons machteloos’. Inmiddels staat de teller op meer dan 150.000 euro.