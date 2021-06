Afpersing fruitbedrijf vreet capaciteit politie: ’Het is waanzin’

Dat zegt districtschef Aart Garssen van de politie Oost-Nederland. Voor het eerst reageren de politie en het bedrijf op de afpersing en de daaropvolgende aanslagen die in het najaar van 2019 begonnen. Zeker vijftien keer werden huizen beschoten, branden gesticht en explosieven neergelegd bij woningen van werknemers.

"Volstrekt onschuldige mensen zijn slachtoffer"

Garssen: „Het is de meest walgelijke kant van de georganiseerde misdaad. Volstrekt onschuldige mensen zijn slachtoffer van een intimidatiecampagne. Het is waanzin. Impact en omvang zijn ongekend. De medewerkers zijn verspreid over vrijwel het hele land.” Over de beveiligingsmaatregelen wil hij niets zeggen.

„De operatie legt een enorm beslag op de capaciteit van de politie. We hebben door intensieve opsporing en handhaving een aantal belangrijke aanhoudingen kunnen verrichten. Verschillende verdachten zitten nog vast. De grootschalige inzet gaat ten koste van andere zaken die niet of minder intensief zijn opgepakt. Nieuwe incidenten kunnen we helaas nog steeds niet volledig uitsluiten. Samen met partners doen we wat we kunnen. Ik wil echt dat dit stopt.”