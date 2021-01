Kamer debatteert over rellen: ’Den Bosch staat in de fik’

Kamerleden van links tot rechts zijn het eens dat er uitgebreid moet worden gesproken over de rellen en de aanpak van relschoppers. Na wat discussie over datum en tijd is de uitkomst dat er woensdag een kort debat komt om mogelijk snel bij te sturen. Volgende week wordt er dan mogelijk uitgebreider over de wantoestanden gesproken.

„Ik wil zo snel mogelijk een debat met de premier om de orde te herstellen”, zei PVV-leider Wilders. „En met de minister van Defensie, omdat ik wil dat het leger wordt ingezet.” Ook bij andere partijen wordt de noodzaak gevoeld om de uitzonderlijke situatie te bespreken. Daar moet dan ook minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) bij aanwezig zijn.

„Den Bosch staat as we spreak in de fik”, benadrukte CDA-Kamerlid Van Toorenburg. „De gebeurtenissen zijn verschrikkelijk, we willen weten wat er precies aan de hand is”, zei PvdA-Kamerlid Kuiken.

Voor de derde avond op rij hebben relschoppers gezorgd voor chaos in Nederlandse steden. Terwijl Nederland nog de wonden likte van het geweld van zondag, braken opnieuw rellen uit.