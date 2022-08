Lichaam gevonden in boot die zonk op de Lek

Het lichaam van de opvarende moet nog worden geïdentificeerd, maar de kans is reëel dat het gaat om de vermiste vrouw die aan boord van de boot was, aldus een woordvoerster van de politie. Hoelang de identificatie zal duren, is nog onduidelijk.

Het pleziervaartuig zonk vrijdag, nadat het was overvaren door een binnenvaartschip. De boot werd diezelfde dag nog gevonden door duikers, waarna deze aan de kant werd gebracht. Aan wal is het lichaam in de boot gevonden.

De overige opvarenden van het pleziervaartuig hebben zelf veilig de wal kunnen bereiken. Daar werden ze opgevangen door de hulpdiensten.

De politie geeft verder nog geen details.