Honderden opgepakt in Turks PKK-onderzoek

Het nieuws volgt op de bekendmaking dat de burgemeesters van drie grote steden in het zuidoosten van het land zijn vervangen tijdens een onderzoek naar terreurgerelateerde activiteiten. Het gaat om bestuurders van Diyarbakir, Mardi en Van. Ze zijn alle drie lid van de pro-Koerdische partij HDP. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt onderzocht of ze zich schuldig hebben gemaakt aan het verspreiden van propaganda of dat ze lid zijn van een terroristische organisatie.

De actie doet denken aan die van 2016 toen tientallen burgemeesters werden ontslagen om dezelfde reden. Honderden HDP-leden zitten momenteel vast onder wie circa veertig burgemeesters. President Recep Tayyip Erdogan beschuldigt de HDP er geregeld van banden te onderhouden met de PKK die ook door Europa en de VS als terreurorganisatie wordt aangemerkt.