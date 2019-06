Gaswinning mogelijk in 2020 op veilig niveau

Het SodM zegt dat bij een winningsniveau van maximaal 12 miljard kubieke meter gas per jaar het risico op aardbevingen in Groningen tot een aanvaardbaar niveau daalt. Tot dusver werd voor het komende ’gasjaar’, dat in oktober begint, uitgegaan van een kleine 16 miljard kubieke meter.

Dagelijks tijdens de lunch het belangrijkste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik