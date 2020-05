Moordlustige student na vijfdaagse klopjacht gepakt

Peter Manfredonia werd woensdagavond na vijf dagen op de vlucht te zijn geweest in Hagerstown, een plaats in de Amerikaanse staat Maryland, gearresteerd. Dat melden Amerikaanse media op basis van een politiebericht.

Eerder was al bekend dat Manfredonia zich in een Uber in die richting verplaatste vanuit Pennsylvania, meldde de staatspolitie van Connecticut.

De 23-jarige student was sinds vrijdag op de vlucht nadat hij de 62-jarige Ted DeMers zou hebben omgebracht en een andere oudere man ernstig zou hebben verwond, in Willington, Connecticut.

Daarnaast wordt Manfredonia verdacht van de moord op zijn schoolvriend Nicholas Eisele. Hij zou de 23-jarige Nicholas Eisele zondag in zijn huis om het leven hebben gebracht en vervolgens zijn gevlucht in een zwarte Volkswagen Jetta. Hij ontvoerde daarbij de vriendin van Eisele.

De politie trof de Volkswagen later op de dag in New Jersey aan, vlak bij de grens met Pennsylvania. De ontvoerde vriendin van Eisele werd ongedeerd gevonden.

Volgens de politie verliep de arrestatie van Manfredonia, geboren in Newtown, zonder problemen. De staatspolitie van Connecticut zegt donderdag met meer informatie over de arrestatie naar buiten te komen.