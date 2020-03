Koning spreekt spijt uit richting Indonesië

„Voor geweldsontsporingen van Nederlandse zijde in die jaren wil ik hier nu, in navolging van eerdere uitspraken van mijn regering, mijn spijt uitspreken en excuses overbrengen. Dit doe ik in het volle besef dat de pijn en het verdriet van de getroffen families generaties lang voelbaar blijven”, zei de koning tegen president Joko Widodo.

De uitspraken volgen op eerdere vergelijkbare woorden van voormalig minister Ben Bot. Het is de eerste keer dat ze door een Oranje worden gedaan, zij het dat de koning nadrukkelijk zegt dat ze in navolging zijn van eerdere woorden van de regering. Op 12 september 2013 heeft Nederland bij monde van de ambassadeur al excuses aangeboden voor alle standrechtelijke executies tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) herhaalde deze excuses in 2016.

Welkom met erewacht

Willem-Alexander was even daarvoor op het presidentiële paleis Bogor even buiten Jakarta door het Indonesische staatshoofd welkom geheten. Na het afnemen van de erewacht, de volksliederen en saluutschoten, plantte het paar een boompje in de tuin van het paleis, dat nog onder het Nederlandse koloniale bewind is gebouwd.

Het was een hete, nagenoeg onbewolkte ochtend in West-Java, het kwik was tot boven de dertig graden Celsius gestegen.

Dat merkte het Koninklijk paar al toen het de dag begon op het Indonesisch ereveld Kalibata. Op de indrukwekkende begraafplaats liggen duizenden Indonesiërs en Japanners die zijn omgekomen tijdens de onafhankelijkheidsoorlog. Op het ereveld legde het Koninklijk paar een krans, wat ook zal gebeuren op het Nederlandse ereveld Menteng Pulo.

Zwarte rand

Het staatsbezoek kreeg maandag een zwarte rand vanwege een bootongeluk op Kalimantan. Daar waren Indonesiërs samen met twee medewerkers van de Nederlandse ambassade bezig met de voorbereiding van het bezoek van het Koninklijk paar aanstaande donderdag. Indonesische media melden inmiddels zeven doden. Onder hen zit een Indonesische militair die dinsdag al nabij Yogyakarta begraven is. Twee lokale medewerkers van de ambassade waren op uitnodiging van de Indonesische overheid bij de uitvaart.

„Wij zijn diep bedroefd door het tragische bootongeluk, gisteren, op de Sebangau rivier. Onze gedachten gaan uit naar de families van de slachtoffers en de gewonden”, zei de koning.

Een Nederlandse medewerker van de ambassade raakte maandag lichtgewond bij het ongeluk. Vanwege de tragedie wordt het staatsbezoek versoberd. Details worden later dinsdag verwacht van de Rijksvoorlichtingsdienst.